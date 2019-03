“Somos o último obstáculo para o socialismo”, diz Bolsonaro sobre os militares

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a afirmar que o Exército Brasileiro é, em última instância, o órgão que garante a democracia no Brasil e atribuiu aos militares a função de se opor ao socialismo. “Nós [militares] somos o último obstáculo para o socialismo. Qualquer país do mundo, quem decide, em última análise, se vai ser ditadura ou democracia, não vai ser a OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], o conselho federal de Medicina, ou a CNI [Confederação Nacional da Indústria]”.

Para o presidente, no entanto, o regime militar de 1964 a 1985 não foi ditatorial. “Onde você viu uma ditadura entregar o governo de forma pacífica? Então não houve ditadura”, afirmou o presidente em entrevista para o apresentador Datena, da Band, nesta quarta-feira (27).

A fala de Bolsonaro acontece em meio a um momento conturbado com o Congresso e com a Justiça, instituições que se manifestaram contra os incentivos do governo para comemorar o golpe militar de 1964. Na terça-feira (26), o presidente da Câmara Rodrigo Maia, afirmou que a Casa não vai comemorar o golpe, e ainda lembrou que seu pai foi exilado durante o período da repressão. Para Bolsonaro, o regime teve “alguns problemas”, e isso não invalida as comemorações sobre os 55 anos do golpe militar de 31 de março de 1964.

“Nova política”, Congresso e Maia

“Eu não tenho problema nenhum com o Rodrigo Maia [presidente da Câmara dos Deputados]. Ele está abalado por questões pessoais que aconteceram na vida dele. Todos os parlamentares querem falar comigo, eu não tenho como atender a todo mundo. Não existe ministro no meu governo indicado por partido, então isso já agrava o primeiro contato. Quando se fala em nova e velha política, você já divide o parlamento no meio. O pessoal reclama de aproximação, mas que aproximação é essa? Não tenho condições de atender a todos os parlamentares.”

Pauta-bomba do Orçamento

“Nós ainda queremos mais do que a Câmara aprovou. Meu partido votou favorável, não falei pra ninguém trabalhar contra. Se for confirmado no Senado, mais ou menos R$ 8 bilhões nos teremos que dar para as emendas impositivas. Agora eu pergunto, quem tem mais condições de entender onde será empregado o dinheiro? Nós ou, por exemplo, o João Doria com seus deputados estaduais?”, disse Bolsonaro.

Redes sociais e imprensa

“Eu respondo pelo meu Twitter. Como eu vou controlar as redes sociais? Ele [Rodrigo Maia] foi infeliz quando fez uma crítica ao Sérgio Moro, e ele levou pancada da mídia. E aí meu filho foi lá e publicou questionando porque o Maia estava nervoso. Nada mais além disso.”

