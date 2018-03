Sonatura abre nova loja na Zona Sul de Porto Alegre

Com mais de 500 itens para a comercialização, a loja de produtos naturais e orgânicos Sonatura chega a Zona Sul de Porto Alegre para oferecer diferentes sabores ao público quer levar uma vida saudável. Sucos, biscoitos, grãos e outras variedades integram as linhas fit, anti-sinais e sonatura em exposição na nova loja, inaugurada nesta quinta-feira (15), no shopping Paseo, no bairro Tristeza, na Capital.

De acordo com a nutricionista e proprietária da Sonatura ZS, Aline Dalmazo, o principal objetivo da loja é propiciar aos pacientes que possuem alguma intolerância uma ampla linha de alimentos com vitaminas e minerais que possam substituir aqueles que não podem ser consumidos. “A maioria das pessoas está buscando formas de viver bem com a sua saúde”, conta Aline, e por isso, a ampla variedade de produtos propostos pela loja dará conta de qualquer dieta prescrita por nutricionistas.

Thiago Rocha, também proprietário da Sonatura ZS, afirma que o público da rede é fiel nas regiões central e norte de Porto Alegre e com abertura desta nova loja, mais pessoas deverão aderir não só os produtos, mas cada vez mais a vida saudável. “Que já faz parte da vida dos moradores da Zona Sul, que é uma das áreas mais charmosas da cidade”, afirma Rocha.

A Sonatura nasceu em 1985 com objetivo de levar mais qualidade para a vida das pessoas, segundo a fundadora Miriam Pinto Rocha. A loja mantêm até hoje sua matriz, localizada na avenida 24 de outubro, de frente para o Parque Moinhos de Vento (Parcão), na capital gaúcha. Sua segunda loja, uma farmácia de manipulação, está instalada na Avenida Protásio Alves. (Marysol Cooper/ O Sul)

