Sonatura recebe nesta terÃ§a-feira (20) o comunicador Paulo JosuÃ© para um bate-papo

Nesta terça-feira (20), a Sonatura recebe o comunicador da Rádio Caiçara, integrante do Grupo Pampa de Comunicação, Paulo Josué, que irá contar ao público, na ocasião, as histórias do Rio Grande do Sul antigo. O comunicador estará também recebendo abraços dos participantes e pousando para fotos junto aos fãs, que concorrerão a um sorteio do livro de Paulo Josué. As vagas são limitadas e podem ser reservadas pelo fone (51) 30760116. O evento acontece às 15h na Rua 24 de Outubro 636/ loja 11, bairro Moinhos de Vento, na Capital.

