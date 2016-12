Sonda capta imagem da 7ª “pérola do colar” de Júpiter

Uma imagem de uma série divulgada pela Nasa (agência espacial norte-americana) e captada pela sonda Juno mostra a sétima “pérola do colar” de Júpiter. No total, o planeta tem oito enormes tempestades que aparecem ovais brancas no hemisfério sul de Júpiter. As fotos revelam tormentas turbulentas no polo norte do planeta.

Uma das imagens foram tiradas a uma distância de 4.023 km das camadas superiores das nuvens de Júpiter. A missão da nave durará 20 meses. O cientista chefe da missão, Scott Bolton, disse que o polo norte tem tormentas e parece mais azul que o resto do planeta.

Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, é um gigante gasoso rodeado de tiras e redemoinhos de cores.

