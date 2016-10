Sonda colidiu com o solo do planeta Marte a mais de 300 quilômetros por hora

Imagens feitas por uma sonda orbital da Nasa (agência espacial americana) indicam que o satélite espacial europeu desaparecido na última semana caiu na superfície de Marte e foi destruído pelo impacto. Ele deveria pousar a uma velocidade de 10 quilômetros por hora, mas é provável que caiu a mais de 300 quilômetros por hora, indicou a ESA (agência espacial europeia).

A sonda Schiaparelli – que tem formato de disco, pesa 577 quilos e é parte do programa russo-europeu ExoMars, que busca sinais de vida em Marte – desceu no planeta, na última quarta-feira (19), para testar tecnologias para um jipe que cientistas esperam enviar à sua superfície em 2020. Mas o contato com o veículo foi perdido cerca de 50 segundos antes do pouso planejado, deixando seu destino em um limbo até as imagens da Nasa serem recebidas.

Nave-mãe.

A parte inicial da missão, porém, foi um sucesso até agora, já que a nave-mãe da Schiaparelli foi colocada em órbita ao redor do planeta vermelho, de onde tentará farejar metano e outros gases que podem indicar a presença de vida no local. Ela também irá funcionar como uma estação de retransmissão de dados para o jipe.

A sonda orbital marciana Mars Reconnaissance Orbiter, da Nasa, que está circulando Marte há 10 anos, tirou fotos de baixa resolução que mostram um ponto brilhante que a ESA acredita ser o paraquedas de 12 metros que a Schiaparelli usou para frear. Elas também indicam um trecho escuro de 15 a 40 metros de tamanho a cerca de 1 quilômetro do paraquedas que os cientistas acreditam ter sido criado pelo impacto da sonda após uma queda livre mais demorada do que a esperada.

A ESA disse ser possível que o pouso da Schiaparelli tenha sido seguido de uma explosão, já que os tanques de combustível de seus propulsores provavelmente ainda estavam cheios.

