Sonda Solar Parker, o milagre tecnológico da Nasa para visitar o Sol

Chegar ao Sol é um dos maiores desafios que a Nasa (agência espacial norte-americana) já enfrentou em seus 60 anos de existência. Mesmo que o Sol tenha uma atração tão poderosa, é surpreendentemente difícil, pois, para chegar até lá é preciso dispor de 55 vezes mais energia do que para ir a Marte.

Por que é tão difícil? A resposta está no mesmo fato que impede que a Terra mergulhe no Sol: a velocidade orbital de nosso planeta é muito rápida – cerca de 107.200 km/hora – quase totalmente de afastamento em relação ao Sol, por ser uma força centrífuga. A única maneira de chegar ao Sol é anular esse movimento centrífugo.

O Sol contém 99,8% da massa do nosso Sistema Solar. É sua atração gravitacional que mantém tudo em órbita desde o minúsculo planeta Mercúrio até os gigantes gasosos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) até a Nuvem de Oort, a 298 bilhões de quilômetros de distância do Sol.

Como a Sonda Solar Parker vai passar por toda a atmosfera do Sol, ela só precisa reduzir em 84.800 km/hora de movimento centrífugo para chegar ao seu destino. Mas isso não é tarefa fácil. Para chegar ao seu objetivo, a sonda fará 24 órbitas extremamente elípticas, para se aproximar até o limite de 6,2 milhões de quilômetros da superfície do Sol.

Com essa estratégia de aproximação progressiva, a viagem consumirá um prazo de sete anos. Só no começo de 2025 teremos a confirmação do sucesso da missão e de seus possíveis resultados científicos.

Além de usar um poderoso foguete, o Delta IV Heavy, a Sonda Solar Parker terá que ter um desempenho de sete missões para obter a aceleração final com auxílio da gravidade de Vênus, ao longo dos sete anos que durará a missão para alcançar a velocidade orbital com a mesma energia orbital de Vênus.

Essas assistências gravitacionais vão atrair a órbita da Sonda Solar Parker para mais perto do Sol para uma aproximação recorde de apenas 6,2 milhões de quilômetros da superfície visível do Sol nas órbitas finais.

Embora esteja perdendo velocidade lateral ou orbital para se aproximar do Sol, a Sonda Solar Parker ganhará velocidade geral, reforçada pela extrema gravidade do Sol – por isso também quebrará o recorde de velocidade entre todos os objetos mais rápidos já feitos pelo homem, atingindo 688.000 km por hora em suas órbitas finais.

A sonda e o vento solar

Neste verão, a humanidade embarca em sua primeira missão manter contato mais próximo com o Sol: uma espaçonave será lançada na atmosfera externa do Sol.

A Sonda Solar Parker da Nasa – cujo nome é uma homenagem a Eugene Parker, físico da Universidade de Chicago que primeiro previu a existência do vento solar – enfrentará temperaturas de milhões de graus Celsius – tem a missão de coletar diretamente partículas solares e medir campos magnéticos na tentativa de resolver alguns das mais importantes questões que os pesquisadores enfrentam atualmente nesse campo da ciência solar.

Entre essas perguntas, a mais importante é sobre a origem do vento solar e como ele é acelerado para velocidades de até 2,88 milhões de km por hora? Além dessas, há questões relacionadas sobre como o vento solar pode preencher todo o nosso Sistema Solar.

Quando rajadas de vento solar chegam à Terra, elas podem desencadear não apenas as auroras (boreais e austrais) deslumbrantes – mas que também expõem os astronautas à radiação, interferem nas comunicações eletrônicas dos satélites e interrompem os sinais de comunicação, como GPS e ondas de rádio. Quanto mais entendermos os processos fundamentais que impulsionam o vento solar, mais podemos mitigar alguns desses efeitos.

Operando normalmente

A nave espacial, que foi lançada pela Nasa na madrugada de domingo (12), está “saudável e operando normalmente”, segundo comunicado da agência. O lançamento da missão Parker Solar Probe foi realizado às 4h31min pelo horário de Brasília, a partir da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos.

