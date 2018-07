Sonhando alto

A executiva nacional do PTB anunciou ontem que estará com Geraldo Alckmin. Em um documento, justifica: “Precisamos apoiar alguém que defenda menos impostos, menos gastos públicos, gestão eficiente, combata privilégios, respeite os municípios e, sobretudo, foque na geração de emprego e renda e melhore a qualidade da educação”. Os trabalhistas deixam a impressão de que procuram um mágico e não só um candidato.

Após 24 anos

A última vez em que o MDB concorreu à Presidência da República foi em 1994 com Orestes Quercia. Chegou em quarto lugar, obtendo 4,3 por cento dos votos. O terceiro foi Eneas Carneiro com 7,3 por cento. Agora, lançará Henrique Meirelles que conhece Economia e finanças como poucos. Contará ainda com certa imunidade da esquerda, por ter tido total confiança do governo Lula.

Arrasa quarteirão

Ciro Gomes assusta o empresariado ao dizer que “todas as entregas do petróleo depois da mudança da lei de partilha vão ser desfeitas. Os campos de petróleo comprados por multinacionais serão desapropriados, com a devida indenização.” Não vai parar aí.

Abraçados nos problemas

Como conseguir dinheiro para pagar em dia funcionários e fornecedores de produtos? Pergunta que fazem técnicos da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, governado pelo PT, a colegas gaúchos. A resposta é o silêncio.

Como sempre

Equipes de assessores de candidatos ao governo do Estado aceleram os planos, dando asas à imaginação. Quer dizer, entram no mundo dos sonhos.

Mera encenação

Chega a ser uma pilhéria o processo de autorização no Senado para que prefeituras façam financiamentos no exterior. A aprovação é tão certa como o surgimento do sol ao amanhecer. Ainda mais em ano eleitoral.

Previsão equivocada

A 19 de julho de 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso lançou sua campanha à reeleição durante comício no Gigantinho lotado. Participaram presidentes de 11 partidos. No encerramento do discurso, disse que ganharia de Lula no Rio Grande do Sul. Errou. O candidato do PT somou 49,4 por cento dos votos e o tucano ficou nos 40,6 por cento.

Sem rodeios

Os candidatos à Presidência da República precisam responder logo: o déficit da Previdência Social, de 227 bilhões de reais, é administrável?

Comprovado

Criada em 2000 para tratar do interesse público na assistência suplementar, a Agência Nacional de Saúde desviou-se das finalidades. Deixou de defender os direitos dos consumidores contra as operadoras.

A briga continua

Vereadores da base acham que o prefeito Nelson Marchezan não tem muito do que reclamar. No começo da gestão, por exemplo, a Câmara aprovou a reforma administrativa que, segundo interpretam, até agora não foi toda posta em funcionamento.

Resposta difícil

Analistas de política internacional se indagam: há método na suposta loucura do presidente Trump?

Diferença

Os Estados Unidos, com território quase idêntico ao brasileiro, tem malha ferroviária 10 vezes maior. No valor do frete está uma das explicações para os preços baixos das mercadorias na Terra de Tio Sam.

Cartão de visitas

Desde o final de março deste ano, quando foi inaugurado o atracadouro, os três barcos de passeio pelo Guaíba receberam 17 mil pessoas.

Redundâncias

Os que têm o hábito de raspar discursos eleitorais para conferir o que existe abaixo do verniz se decepcionam. Encontram mais verniz.

