Sonhos ou metas tangíveis?

Você, como todos os brasileiros, deve ter acompanhado, dia 29 de março de 2006, a partida de Marcos Pontes, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, rumo à Estação Espacial Internacional. Além do aspecto tecnológico, esse fato representa a realização de um sonho. Marcos Pontes, desde menino, sonhava com aviões e naves espaciais. Vencendo dificuldades, ele estudou, trabalhou e chegou lá!

Você também pode realizar seus sonhos. Depende só de você! Basta fazer escolhas coerentes com o seu objetivo de vida. Mas, para isso, é preciso ter objetivos claros e bem definidos.

“Quando eu crescer, quero ser engenheiro”, diz o menino de sete ou oito anos de idade, enquanto constrói arranha-céus com os blocos de seu jogo de armar. O problema é que, depois que cresce, o menino acaba parando de escutar a sua criança interior. Começa a trabalhar e, em vez de direcionar seu trabalho para a realização de seu sonho, vai se enfraquecendo e se distanciando deste, realizando funções que não correspondem àquilo que sonhou um dia. Desvia-se facilmente do sonho, perde o rumo e, anos mais tarde, vê-se frustrado com a vida que leva.

É por isso que insisto na importância de se identificar os sonhos, descrevendo-os com riqueza de detalhes, clareza, objetividade e prazo para acontecer. A partir do momento em que você tem isso, você pode planejar. E, planejando, você pode conquistar o que sonhou.

Planejar é simples. Pegue uma folha de papel em branco. No topo da página, escreva seu objetivo final e a data em que pretende realizá-lo; e no rodapé, escreva onde você se encontra em relação a esse objetivo e coloque a data do dia em que estiver escrevendo. Feito isso, comece, de baixo para cima, a traçar as etapas necessárias à conquista do seu objetivo. É importante colocar data em cada etapa. Só assim você terá como se orientar no cumprimento de cada uma delas. Isso o fará enxergar a sua meta de modo mais realista, acreditando na possibilidade de alcançá-la. Assim, em vez de um abismo entre você e a sua meta passa a existir uma ponte constituída de etapas, e onde há uma ponte é mais fácil atravessar!

Lembre-se de que tudo o que é importante deve estar escrito, registrado, quer seja em uma agenda, num diário ou no seu computador. Se quando você vai assinar um contrato, qualquer que seja, ele está por escrito, porque você não pode fazer um contrato de responsabilidade com a sua vida, também por escrito?

Se você quer ter energia para realizar um sonho, lembre-se sempre de que o sonho tem de ser seu. Não vale fazer medicina porque sua mãe sonha ter um filho médico. Se ela sonha com medicina, ela que entre na faculdade. Você só conseguirá comprometer-se com a realização de um sonho se ele for verdadeiro, autêntico. Você pode até entrar na faculdade de medicina, formar-se médico e ser um excelente médico, mas isso não é garantia de que você será uma pessoa realizada, feliz e motivada.

Você é a única pessoa que pode viver a sua vida, não se esqueça disso! Mais ninguém pode fazer isso por você. A sua vida é hoje o que você determinou para ela. Não adianta ficar culpando pais, chefes, o governo ou o planeta. Você é o único responsável pela sua vida, portanto, assuma essa responsabilidade. Só você poderá escolher entre uma estrada bem-cuidada, arborizada e segura ou uma estrada esburacada, escura e perigosa. A decisão é sua!

