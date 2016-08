Sonia Braga recebe Troféu Oscarito na abertura do Festival de Cinema de Gramado

A abertura do 44° Festival de Cinema de Gramado, na Serra Gaúcha, foi com o filme brasileiro “Aquarius”, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Sonia Braga.

A atriz também foi homenageada com o Troféu Oscarito, a mais importante honraria do Festival de Gramado. O cineasta Bruno Barreto, que dirigiu Sonia Braga no clássico “Dona Flor e seus dois maridos” (1976), foi quem entregou o Troféu à atriz.

