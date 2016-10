Sonia Hass palestra no lançamento do LIDE Mulher RS

O LIDE Rio Grande do Sul (Grupo de Líderes Empresariais) realizou na tarde desta quinta-feira (20) o lançamento de sua mais nova iniciativa, o LIDE Mulher RS. Capitaneado pela empresária Roberta Jalfim, o novo braço do Grupo no RS “vem para abrir maior notabilidade às lideranças femininas no Estado”, afirma a presidente. No almoço, voltado à lideranças do setor empresarial gaúcho, Sonia Hass, presidente do LIDE Mulher Nacional, foi a convidada especial e palestrante. Contou sobre sua carreira de mais de 30 anos no segmento.

Mesmo com um mundo corporativo considerado árido, segundo Sonia, a mulher também deve enxergar a importância de integrar um grupo de net-working, de trocas. “O LIDE faz exatamente isso. Dá a possibilidade de encarar um segmento que o homem sabe fazer muito bem”, destaca a presidente do LIDE Mulher Nacional. “A partir do momento em que você entra no Grupo, passa a conhecer um mundo novo, de generosidade”, acrescenta.

Sonia Hass defende que a presença das mulheres nos cargos de confiança é presente e desejável, por isso, deve partir dela própria decidir se quer ou não quer alcançar esse objetivo.

O LIDE está presente em todo o País e no mundo e o LIDE Mulher já se encontra em seis capitais brasileiras.

Foto: Tiago Trindade/ LIDE Foto: Tiago Trindade/ LIDE Foto: Tiago Trindade/ LIDE

