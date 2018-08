Sonoridade e textura em A Caixa de Música de Paula Schwartz

O diálogo entre texturas e sonoridade compõe A Caixa de Música, projeto assinado pela arquiteta Paula Schwartz na Casa Cor RS 2018. Inspirado nas salas de concerto, a fluidez da música une-se aos detalhes da arquitetura nos 50m² do ambiente, que promete proporcionar distintas experiências sensoriais.

A vista pelo lado de fora já é uma surpresa. O espaço é envolto por grandes jardins verticais, que além de chamarem a atenção esteticamente, auxiliam no projeto acústico do local. A fachada foi executada com módulos contínuos de cerâmica e irrigação automatizada.

Com a predominância de linhas retas e tons claros, o ambiente tem o imponente piano preto como o centro das atenções. O Disklavier Enspire é a evolução perfeita do instrumento ao combinar tradição e inovação, com alta tecnologia para tocar e gravar com maestria o desempenho do pianista. Os tons amadeirados dos painéis de marcenaria e do piso vinílico trazem o conforto para o espaço que representa a área de palco.

O living recebe uma base neutra com painéis em tom pérola e o branco intenso e predominante de todo o mobiliário. As peças soltas da coleção AWA Design, da Florense, dão a ideia de mobilidade e transformação ao espaço, além de carregarem a beleza do traço de nomes como Lattoog Design e Rejane Carvalho Leite. “A minha conexão direta com a música tornou esse projeto ainda mais especial. Gosto de mesclar elementos que carregam uma história, então uni peças de design com poltronas antigas de cinema, recolhidas em um antiquário, por exemplo”, conta a arquiteta.

Grandes quadrados suspensos com propriedades acústicas proporcionam conforto sonoro, além de manterem a leveza ao remeterem a nuvens. Da mesma forma, os blocos auxiliam na iluminação, juntamente com as barras fixadas nos painéis, que dão destaque a obras de arte pontuais e marcantes de Hidalgo Adams e Bianca Santini. Além disso, luminárias de pé iluminam indiretamente o piano e o living.

