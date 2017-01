Sons do mundo

O grupo carioca PianOrquestra animou o público com suas canções populares, que vão de Beatles a Milton Nascimento, performadas por todos no mesmo instrumento. (Foto: Gilberto Perin/divulgação)

Silvio Alves Bento e Luiz Tadeu Piva, diretor regional do SESC no Rio Grande do Sul. (Foto: Gilberto Perin/divulgação)