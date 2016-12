Sony Music pede desculpa por “anunciar” falsa morte de Britney Spears

Após a conta do Twitter da Sony Music Global ter sido invadida por hackers, que publicaram declarações falsas de que Britney Spears havia morrido, a empresa pediu desculpas.

A empresa ainda “se desculpou com Britney Spears e como os fãs deka por qualquer confusão”. O porta-voz do Twitter não retornou o pedido de comentário feito por email.

Quem também teve a conta no Twitter invadida foi o cantor Bob Dylan, de acordo com a Billboard, que inclusive postou “Descanse em paz @britneyspears”.

Os responsáveis pelas invasões se identificam como OurMine, mesmo nome dos hackers que invadiram diversas contas em redes sociais de presidentes de grandes empresas de tecnologia. A lista de alvos é composta por Mark Zuckerberg, do Facebook, Sundar Pichai, do Google, John Hanke, da Niantic, criadora de “Pokémon Go”, e Jack Dorsey, do Twitter.