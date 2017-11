“Sopa de poesias” reúne poemas individuais e coletivos de jovens autores. Obra será lançada dia 13

“Poemas de criançar”, assim Caio Riter, padrinho da edição de 2017, apresenta em palavras e emoção a obra dos estudantes da Escola Lumiar Porto Alegre: “SOPA DE POESIAS” (Liquidbook, 104 páginas). Esse livro é uma forma de concretizar a concepção educativa da escola, que acredita em aprendizagens com responsabilidades partilhadas, em um processo de construção de autonomia, cidadania e respeito (ao outro, a si e ao ambiente).

A obra reúne poemas individuais de 19 estudantes do grupo F2 Manhã (9, 10 e 11 anos) da Escola Lumiar, além de cinco poesias épicas. O projeto idealizado nas aulas de linguagem do Mestre de Leitura e Escrita, Felipe Pereira, ganhou o reforço do Mestre de Edições Rafael Trombetta. A pedagoga Cynthia Berlim coordenou cada passo desse processo que apresenta ilustrações de Gerson Kauer.

Felipe Pereira explica o processo criativo da turma. “Ao pedir que cada estudante definisse qual seria a temática principal de sua poesia, tive a linda oportunidade de viajar de Darth Vader a Parkour, da luta contra o preconceito ao início da adolescência. Cada um deixou vir de dentro aquilo que sempre esteve ali. O lirismo da produção individual manifestou-se na forma do verso livre, das assonâncias, das aliterações ou, ainda, da disposição visual da poesia. Diferentes procedimentos de construção do texto literário operaram a serviço da manifestação da essência literária: a subjetividade. Além disso, a potência poética de todos foi colocada a operar em conjunto em uma produção poética coletiva. Que história representa a turma toda? O que vamos dizer? O que não vamos dizer? O que merece virar memória? Tudo isso formou o poema narrativo que mistura fatos e fantasias acerca da história dessa turma.”

A publicação marca o primeiro ano da Escola Lumiar em Porto Alegre, que propõe uma metodologia de ensino voltada para o desenvolvimento multidimensional do estudante e sua integração social. O Modelo Lumiar, premiado como uma das 12 propostas pedagógicas mais inovadoras do mundo pela Stanford University, Microsoft e UNESCO, desenvolveu-se ao longo dos últimos quinze anos em São Paulo como uma experiência disruptiva em educação, que permite explorar talentos individualmente, desenvolvendo pessoas mais felizes e criativas, que não têm medo de errar ou explorar possibilidades.

O livro será lançado na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre no dia 13 de novembro, às 10h horas, na Praça de Autógrafos.

