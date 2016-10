Sophie Charlotte leva o filho para passear e ajuda babá

A atriz Sophie Charlotte faz questão de sempre levar Otto, seu filho com o ator Daniel de Oliveira, para passear. Enquanto o pequeno seguia no carrinho empurrado pela babá, a atriz conduzia o de outro bebê, que também passeava com sua ajudante. Sophie tem se dedicado a cuidar de seu primeiro filho, nos últimos meses. Seu último trabalho na TV foi na novela “Babilônia”, da TV Globo.

