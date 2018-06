Sorteio da Mega-Sena de sábado foi o primeiro em que todas as dezenas começaram com o mesmo algarismo

O resultado sorteio da Mega-Sena no sábado (23) foi o primeiro em todos os concursos em que todas as dezenas sorteadas começam com o mesmo algarismo. Isso significa que, desde o primeiro concurso da Mega-Sena, em 1996, as dezenas nunca haviam repetido todas o primeiro algarismo.

Os números sorteados foram 50 – 51 – 56 – 57 – 58 – 59. Conferidos, um a um, os resultados de todos os 2.052 concursos da Mega-Sena, nenhum registrou caso igual a este. Quatro pessoas acertaram e vão dividir o prêmio de mais de R$ 38 milhões. Cada uma irá levar R$ 9.627.559,21. No Twitter, alguns usuários se mostraram surpresos.

O economista Samy Dana, explica que, apesar de parecer inusitado, o resultado não é menos provável que qualquer outro (incluindo até a combinação 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6). “Qualquer resultado tem a mesma chance de acontecer”, diz.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

O concurso 2.052 da Mega-Sena também contou com uma aposta do Rio Grande do Sul entre os vencedores. Um bilhete de Canoas registrou seis acertos e faturou os R$ 9.627.559,21.Outros três participantes, de Salvador (BA), Marabá (PA) e Maranguape (CE), também foram premiados com a mesma quantia.

