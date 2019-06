Novo lote de ingressos será sorteado para partida entre Uruguai e Japão, pela Copa América

Na próxima segunda-feira (17) Secretaria do Esportes e Lazer, a Promotoria do Torcedor e a Conmebol abrem as inscrições para um novo sorteio de ingressos para a partida entre Uruguai e Japão. O jogo será disputado na quinta-feira (20) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O lote com 1.800 ingressos é voltado para estudantes de escolas estaduais e integrantes de associações esportivas. A novidade é que neste lote escolas municipais podem participar do sorteio. No ultimo jogo, no sábado (15), foram quase 2 mil crianças e refugiados venezuelanos presentes.

As inscrições podem ser realizadas na segunda (17/6) por meio do site do Pro-Esporte.

Cronograma

Inscrições: segunda-feira (17/6), das 10h às 24h

Sorteio: terça-feira (18/6), às 10h

Entrega: quarta-feira (19/6), das 13h às 17h

Deixe seu comentário: