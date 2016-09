Sorteio extra da Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões nesta terça-feira

O concurso 1.858 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas nesta terça-feira (20). O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas.

O sorteio extra faz parte do especial Mega-Sena da Primavera e altera o calendário dos demais sorteios desta semana: o concurso 1.859 será realizado na quinta-feira (22) e o 1.860 no sábado (24).

O último concurso, realizado na noite do último sábado (17), não teve ganhador. As dezenas sorteadas foram: 13, 23, 25, 35, 52 e 53.

