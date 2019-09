Sorteio para escolha de residências para famílias da Vila Nazaré será retomado na segunda

O sorteio de ordem de escolha das unidades habitacionais para onde serão transferidas as famílias da Vila Nazaré, em Porto Alegre, será retomado nesta segunda-feira (30) a partir das 9h, na sede do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). Atualmente 190 pessoas estão em situação prioritária. “Os primeiros a definirem suas residências serão os cadeirantes, e, depois, os demais prioritários, como pessoas com dificuldade de locomoção, idosos e as famílias que dão suporte a elas”, explica o superintendente de Ação Social e Cooperativismo do Demhab, Emerson Correa.

A partir desta quarta-feira (2), as 236 famílias que ocuparão as unidades do Loteamento Senhor do Bom Fim e as 480 do condomínio Irmãos Maristas serão divididas em grupos de 25 para escolherem as residências. Logo após, a Caixa Econômica Federal vai elaborar os contratos. Quando estiverem assinados, será feito o cronograma das mudanças.

Com a transferência das famílias, será possível a continuidade das obras de ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho. A administração municipal trabalha para assegurar que, nos dois empreendimentos, as famílias tenham acesso a creche, escola e posto de saúde. Os loteamentos também terão unidades comerciais para aqueles que já possuem estabelecimentos na Vila Nazaré.

