Sorvete Zero Lactose é sugestão da Piá para um verão com altas temperaturas

As altas temperaturas pedem cardápios mais leves. Seja no prato principal ou nas sobremesas.

Pensando nisso, a Cooperativa Piá apresenta uma receita fácil de preparar para quem busca opções com sabor e leveza no verão.

Confira abaixo, como preparar um delicioso sorvete de morango zero lactose.

Sorvete de Morango Zero lactose

Ingredientes:

• 300 ml de leite zero lactose Piá

• 1 caixinha de mistura para pudim de morango

• 2 potes de iogurte de morango zero lactose Piá

• 1 caixinha de leite condensado zero lactose

• Para decorar: morangos

Modo de preparo:

Prepare o pudim de morango com o leite zero lactose Piá e deixe esfriar. Bata no liquidificador o pudim com o iogurte zero lactose Piá e o leite condensado zero lactose.

Coloque no freezer até adquirir consistência de sorvete. Decore com os morangos e saboreie.

Rende 8 porções.

Deixe seu comentário: