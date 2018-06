Os sósias do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontraram-se em Singapura

Sósias do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegaram a Singapura, onde os líderes se reunirão pela primeira vez na próxima semana. O encontro dos sósias, Howard X e Dennis Alan, aconteceu no Merlion Park, nesta sexta-feira (8).

Trump e Kim terão seu histórico encontro na ilha de Sentosa, frente à costa da ilha principal de Singapura, no dia 12 de junho.

O sósia de Kim Jong-un, Howard X, que é originário de Hong Kong, afirmou que ao chegar ao aeroporto de Singapura foi interceptado por um oficial da imigração e interrogado durante duas horas.

“Revistaram minha bagagem e me disseram que era um momento muito delicado para estar em Singapura e que deveria me manter longe da ilha Sentosa e do hotel Shangri-La da cidade”, postou no Facebook, mencionando o hotel em que o presidente norte-americano deve se hospedar.

Essas duas partes da cidade foram designadas como “área para eventos especiais” com o objetivo de implementar fortes medidas de segurança para a reunião entre o presidente norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

A histórica reunião vai acontecer no hotel Capella, na ilha de Sentosa.

Howard X explicou que, finalmente, foi-lhe permitido entrar em Singapura após o interrogatório e que, agora, está “preparado para aproveitar esse momento histórico”.

Por fim, o sósia não foi expulso do país, e anunciou para este sábado e domingo uma conferência alternativa junto com outro intérprete, que fará o papel de Trump, em uma das ruas mais movimentadas da metrópole.

As autoridades da cidade-Estado anunciaram medidas adicionais de segurança nas partes onde acontecerão as reuniões, além de proibir a exibição de cartazes com dimensões superiores a um metro e o uso de megafones.

“Ninguém começou a falar de uma reunião entre Kim Jong-un e o Presidente Trump até nós o sugerirmos nos Jogos Olímpicos”, disse Dennis Alan (sósia de Trump), referindo-se à sua aparição e de Howard X nos Jogos Olímpicos de inverno de Peyongchang, em fevereiro.

“Começou tudo conosco. Se existir um prêmio da paz que qualquer pessoa possa receber, devíamos recebê-lo nós”, defendeu Alan.

Howard X, que atualmente vive do dinheiro que recebe pelas suas atuações como Kim Jong-un em programas de televisão, filmes e anúncios, afirmou à agência de notícias France Presse que se considera privilegiado pela sua cara.

“Kim Jong-un é Presidente para o resto da vida, ao contrário de um Presidente americano ou primeiro-ministro, e eu tenho uma carreira longa e rentável à minha frente”, indicou o sósia.

