“Sou Carnaval de Rua” distribui brindes para os foliões em Porto Alegre

A Cabify, plataforma inteligente de mobilidade urbana, promove o “Sou Carnaval de Rua” em Porto Alegre. Ao longo do mês de fevereiro, serão feitas ações especiais nos blocos Do Jeito Que Tá Vai e Amigos do Porto com Sandra de Sá.

O aplicativo realiza ações presenteando os foliões com códigos de desconto em alguns carros da frota (que variam de 35% a 75%) para garantir a volta da folia com conforto e segurança, além de distribuir copos do Meu Eco Copos (http://www.meucopoeco.com.br/site/) para ajudar a reduzir a quantidade de lixo que se acumula na cidade durante as festas e também água, leques, máscaras e sacolinhas para recolher o lixo.

Confira a programação:

03/02, às 15h – Bloco Do Jeito Que Tá Vai (saída da Travessa Comendador Batista, na Cidade Baixa)

17/02, às 15h – Bloco Amigos do Porto com Sandra de Sá (saída da rua da República, na Cidade Baixa)

Além disso, a Cabify oferecerá duas corridas com 100% OFF (descontos de até R$ 10) para os novos usuários que utilizarem o código SOUCARNAVALDERUA no aplicativo.

