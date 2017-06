“Sou Parecido com as Estrelas” marca programação infantil do Planetário em junho

O Planetário Professor José Baptista Pereira – Ufrgs tem programação para adultos e crianças neste mês. Para os pequenos o destaque é “Sou Parecido com as Estrelas”. A atração explica que nome, idade, tamanho não são particularidades apenas dos seres da Terra.

As habitantes do céu também têm sua própria cor, nomes estranhos e são consideradas jovens, mesmo que tenham milhares de anos. Vivem solitárias ou em grupos e podem ser gigantes, como Aldebaran, amarelas, como o Sol, ou velhas, como as anãs brancas.

Observadas por árabes, gregos, indígenas, os homens sempre mantiveram uma comunicação com elas. Mas só as crianças ainda conhecem este segredo do céu: o caminho que leva às estrelas. Sessões nos dias 11 e 25, às 16h.

Para os adultos, o programa aborda a evolução do pensamento humano a respeito dos sistemas de mundo e suas implicações políticas e filosóficas em “Harmonia do Mundo”. Nos dias 11 e 25, às 18h. As atividades têm duração de 50 min.

Serviço:

“Sou Parecido com as Estrelas” – dias 11 e 25, às 16h.

“Harmonia do Mundo” – dias 11 e 25, às 18h.

As sessões do Planetário têm vagas limitadas.

Ingresso individual para as sessões dominicais: 1Kg de alimento não perecível (não são aceitas outras formas de pagamento)

Solicita-se chegar com antecedência, pois não é permitida a entrada na sala de projeção após o início da sessão.

O Planetário fica na avenida Ipiranga 2.000, em Porto Alegre.

Mais informações pelo telefone: (51) 33085384.

