Souza Cruz abre processos de seleção para vagas de estágio

Estudantes que buscam desenvolvimento profissional, desafios e querem fazer parte de uma geração de novos gestores já podem se inscrever no Programa de Estágio da Souza Cruz. Líder no mercado nacional de cigarros e empresa #1 na certificação do Top Employers, a Souza Cruz abriu as inscrições para o Programa de Estágio em diversas cidades do país, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo, Blumenau (SC), Santa Cruz do Sul (RS) e Cachoeirinha (RS).

“O Programa de Estágio é a nossa principal porta de entrada para o quadro da Souza Cruz. Temos o objetivo de desenvolver jovens talentos e transformá-los em grandes profissionais. Se você está à procura de aprendizado, tem espírito empreendedor e deseja trabalhar na empresa #1 do Top Employers, seu lugar é aqui na Souza Cruz”, detalha Clara Bravo, global graduate de Talent da Souza Cruz.

Os candidatos e candidatas devem ter previsão de formatura a partir de julho de 2019, bom conhecimento de inglês e disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais. O pacote de benefícios é bastante atraente e inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte, alimentação e clube de vantagens. A remuneração pode chegar a R$1.550,00 a depender da carga horária e da localidade.

Para Júlia Fonseca, estagiária da área de Doações e Patrocínios, o principal benefício de estagiar na Souza Cruz é o protagonismo e liberdade. “Aqui você realmente tem possibilidades de tocar seus projetos, reuniões e atividades. Você tem liberdade para construir a sua carreira e total suporte dos gestores e gestoras para isso. Somos desafiados diariamente e isso resulta em um imenso aprendizado”.

Serão aceitos todos os cursos de graduação que estejam em linha com as vagas em aberto, como: Psicologia, Administração, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Comunicação (Jornalismo/Publicidade e Propaganda), Contabilidade/Ciências Contábeis, Direito, Economia/Ciências Econômicas, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, Marketing, Pedagogia e Relações Públicas e Relações Internacionais.

As inscrições estão abertas até 19/04 e o processo será composto de quatro etapas: inscrição, avaliações online, dinâmica de grupo e entrevista final. Para participar acesse o site da Souza Cruz http://www.souzacruz.com.br

Deixe seu comentário: