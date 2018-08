SOVERGS, Secretarias da Segurança Pública e da Agricultura, Rede Pampa e Farsul debatem “Crimes no Campo”

A Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul (SOVERGS), em parceria com as Secretarias da Segurança Publica e da Agricultura do Estado do RS, o Sistema Farsul e a Rede Pampa, realizam em 28 de agosto, durante a Expointer, o Fórum Crimes no Campo. O evento é aberto ao público e será as 15 horas na Casa da Pampa, no Parque de Exposições Assis Brasil.

Responsável por trazer os palestrantes de fora do Estado, a presidente da SOVERGS , Norma Centeno Rodrigues salienta a importância do tema, pois o abigeato acarreta perdas ao produtor, afeta o bem-estar dos animais, além do dano que pode causar a população que come carne sem fiscalização. É necessário conscientizar a sociedade sobre os riscos de saúde e mostrar dados concretos sobre o problema que tem gerado insegurança no campo, diz ela.

Daniel Viana. Sérvio Túlio. Aline Rodrigues.

Três palestrantes da área de Medicina Veterinária Legal estarão no evento, trazendo suas experiências: Dr. Daniel Viana, médico veterinário, professor da Universidade do Ceará, Vice-presidente do CRMV-CE, com Mestrado em Patologia e Doutorado em Biotecnologia da Saúde, atua em Perícia Veterinária e irá falar sobre “ Investigação pericial de morte em rebanhos”; Dr.Sérvio Túlio Reis, médico veterinário, Perito Criminal Federal do Departamento de Polícia Federal, possui mestrado em Perícias Criminais Ambientais e doutorando em Medicina Veterinária Legal e abordará o tema “ Perícia em local de crime: busca de vestígios e evidências; Dra. Aline Rodrigues, médica veterinária da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Porto Velho/RO, possui mestrado em Ciência Animal, atua na área de perícia e inspeção de produtos de origem animal e falará sobre “ Abigeato e Saúde Pública: riscos envolvidos em um crime multifatorial”.

Gedeão Pereira. (Foto: Banco de Dados/o Sul) César Schirmer.(Foto: Banco de Dados/o Sul) Odacir Klein.(Foto: Banco de Dados/o Sul)

O painel contará ainda com Gedeão Silveira Pereira, presidente do Sistema Farsul que apresentará “ Resultados das Ações de Segurança no Campo” e, Gustavo Caleffi, especialista em gestão de risco e segurança estratégica, que discorrerá sobre “Razões de Crimes no campo – impunidade e livre comércio”. O evento terá a abertura de César Augusto Schirmer, Secretário da Segurança Publica do RS, explanação de Odacir Klein, Secretario da Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS e será mediado pelo jornalista Armando Burd da Rede Pampa.

A Casa da Pampa, na Expointer, está tradicionalmente aberta para receber convidados e com seus espaços disponíveis para as entidades e convidados debater temas de seus interesses. O objetivo é a integração da Rede Pampa com o segmento do agronegócio através de todos os seus braços.

