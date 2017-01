Spa do Vinho promove Festa da Colheita neste sábado

Que tal festejar a nova safra pisando nas uvas, cantando e dançando como nas antigas colheitas dos imigrantes italianos? Essa é uma das atrações da Festa da Colheita promovida pelo Spa do Vinho, neste sábado (dia 28), a partir das 13h. A experiência única em meio aos vinhedos do condomínio vitivinícola, localizado em Bento Gonçalves, envolverá ainda almoço ao ar livre, com culinária colonial e a tradicional costela fogo de chão gaúcha.

O verão é alta temporada no Vale dos Vinhedos por ser a época da colheita da uva, atividade que entusiasma turistas em busca de uma experiência lúdica e autêntica. “Os parreirais estão em seu esplendor e as uvas ficam deliciosas de tão doces, é a época mais festiva do ano para vinicultores e visitantes, quando a colheita é feita e podemos avaliar a nova safra. E a Festa da Colheita é a celebração desse momento”, descreve Deborah Villas-Bôas Dadalt, sócia-diretora do Spa do Vinho.

A programação se repetirá todos os sábados, até 4 de março, sempre a partir das 13h, na Praça das Vinhas do Spa do Vinho, com a presença do Coral Italiano ao vivo. Informações e reservas devem ser feitas através do telefone (54) 2102-7200 ou do e-mail reservas@spadovinho.com.br.

Comentários