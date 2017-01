SpaceX lanÃ§a foguete quatro meses apÃ³s explosÃ£o

A sociedade americana SpaceX lançou neste sábado (14) na Califórnia seu foguete Falcon 9, transportando dez pequenos satélites da empresa de comunicações Iridium e marcando o retorno de seus voos quatro meses depois da explosão de uma plataforma de lançamento na Flórida (EUA).

O Falcon 9 foi lançado a partir da sua plataforma na base aérea de Vandenberg às 17h54 GMT (15h54 de Brasília), conforme o previsto. A primeira fase do foguete, de 70 metros de altura, se separou do resto do lançador dois minutos e 27 segundos depois da decolagem, e começou seu retorno à Terra.

Acendeu em várias ocasiões seus retrofoguetes para diminuir sua velocidade e pousou sete minutos e 49 segundos depois sobre uma plataforma flutuante no oceano Pacífico, segundo imagens retransmitidas pela SpaceX. Esta foi a sexta vez que a SpaceX realizou com sucesso esta delicada manobra, que já lhe permitiu pousar a primeira etapa de seu foguete em três oportunidades em barcaças no mar e outras duas vezes sobre o solo na Flórida.

A empresa pretende desta forma, recuperando a parte mais cara do lançador, reduzir seus custos para colocar material em órbita. A segunda fase do Falcon 9 deveria colocar os dez satélites da Iridium em uma órbita baixa cerca de uma hora depois do lançamento, em uma manobra de 15 minutos de duração. (AG)

