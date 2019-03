“Special”: nova série da Netflix irá tratar os temas diversidade e auto-aceitação

Por Juliano Castello

A Netflix divulgou o lançamento da série “Special”, que entra na plataforma dia 12 de abril. A história conta a vida de um jovem gay, portador de paralisia cerebral leve, o que lhe causa falta de coordenação muscular. Para tentar mudar os rumos da vida, ele se candidatou a uma vaga de estágio e se passa por uma vitima de acidente, para conquistar autonomia perante os colegas.

O foco da série é trabalhar questões de auto-aceitação, auto-conhecimento e diversidade. O roteiro é adaptado do livro “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves”, do autor Ryan O’Connel, que irá interpretar o protagonista. A produção fica por conta de Jim Parsons, o Sheldon, de “The Big Bang Theory”.

Veja o trailer:

