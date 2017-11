“The post” foi escolhido o melhor filme de 2017 pela National Board of Review, a junta americana de críticos de cinema que dá a largada para a temporada do Oscar – a cerimônia do ano que vem, aliás, acontece no dia 4 de março. A produção de Steven Spielberg levou ainda os prêmios de melhor ator (Tom Hanks) e melhor atriz (Meryl Streep).

