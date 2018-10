SPR assina campanha do vestibular da UERGS

Ação publicitária foi lançada na última semana com o conceito “Transforme você. Transforme o mundo.”

“Transforme você. Transforme o mundo” é o conceito e a provocação da campanha do vestibular de verão 2019 da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) criada pela SPR. Lançada na última semana em todo Estado, a ação publicitária provoca e chama atenção para a transformação que o conhecimento gera nas pessoas e no mundo ao redor delas. Para representar esses ideais, a agência criou um layout que mostra a ebulição de pensamentos e ideias na cabeça das pessoas, porque são essas ideias e descobertas que transformam a realidade em algo novo.

Nas peças, a campanha conversa com os cursos dos três institutos de ensino da UERGS, despertando o interesse do público em fazer parte da transformação que a instituição provoca nas pessoas. Diversos cartazes falam, individualmente, com cada uma das áreas de ensino da UERGS e, juntos, transmitem o ideal de transformação da instituição. Além disso, foram criadas peças digitais para reforçar ainda mais a mensagem da campanha e aumentar o seu alcance e engajamento.

“O maior desafio foi traduzir os ideais de transformação da UERGS em uma linguagem atual e que conversasse com o amplo público de todos os cursos da instituição”, sintetiza Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

Ficha técnica

Campanha: Campanha de Ingresso 2019

Peças: Flyer, cartaz e peças digitais

Cliente: UERGS

Agência: SPR

Diretor de Estratégia e Inovação: Gustavo Ermel

Diretora de Atendimento: Giorgia Antunes Lorenz

Executiva de Contas: Barbara Vellwock

Assistente de Atendimento: Guilherme Schlindwein

Direção de Criação: Fábio Henckel Lourenço

Direção de Arte: Bruno Henrique Schneider

Redação: Giovani de Moura Picoli

Produção Gráfica: Matheus Sesterhenn e Luana Bier Hans

Mídia: Amanda Becker Coutinho

Aprovação do Cliente: Carla Dellagnese, Daiane de Carvalho Madruga e Karine Andressa Carlotto Martins

