SPR cria campanha e personagem inspirada numa chef de cozinha para a Nutrifrango

A SPR assina a nova campanha da Linha Especiais Nutrifrango, que apresenta a linha premium da marca com várias receitas práticas utilizando apenas cortes nobres de frango. Todas as peças dão ênfase na praticidade do preparo dos produtos e reforçam que qualquer um pode preparar pratos saborosos na cozinha usando produtos da Linha Especial.

Mas a estratégia de comunicação vai além da campanha. A gaúcha Nutrifrango, reconhecida por produzir alimentos com alto padrão de qualidade, também ganhou a chefinha Dana, personagem que passa a identificar a marca. Criação da SPR, a simpática chef de cozinha batizada de Dana deu um ar moderno e sofisticado à marca ao substituir o tradicional frango. E o mais importante, diferenciou a Nutrifrango da concorrência.

“Abrimos mão do tradicional, do commoditie, que é ter uma marca de frango com um frango como personagem. Esse movimento agrega valor e deixa cada vez mais a Nutrifrango longe do marketing dos iguais, das marcas que fazem mais do mesmo. O resultado é uma estratégia de comunicação que adicionou um tempero todo especial e diferenciado à marca”, destaca Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

Mais sobre a campanha Especiais Nutrifrango no link: https://goo.gl/sTLVyJ

Ficha Técnica

Campanha: Especiais Nutrifrango

Peças: Anúncios, spot, banner para site e cards para Facebook

Cliente: Nutrifrango

Agência: SPR

Diretor de Conta: Juliano Brenner Hennemann

Diretora de Atendimento: Giorgia Antunes Lorenz

Atendimento: Sabrina Barros

Assistente de Atendimento: Michele Rodoi

Direção de Criação: Fábio Henckel

Direção de Arte: Marco Sesterhenn

Redação: Cleiber Selfstrom

Produção Gráfica: Jéssica Fernandes

Ilustração: Fescher Neoilustração

Aprovação do Cliente: Jardel Utzig

