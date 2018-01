SPR inicia 2018 com a conquista de duas novas contas

A SPR inicia 2018 com duas importantes conquistas: as contas de Segware e Redesul. Os dois novos clientes chegam para fortalecer e dar gás aos projetos de crescimento e expansão da agência para este ano, quando planeja um resultado 20% superior a 2017 – ano que foi espetacular para a SPR.

Com sede em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, a Segware é líder em seu segmento no Brasil e na América Latina. Nascida em 2001, é conhecida pelo sistema Sigma, software utilizado pelas empresas de segurança de todo o Brasil. O sistema oferece as melhores soluções de monitoramento/gestão para empresas de segurança com a mais alta tecnologia. A companhia vive atualmente um novo momento com a entrada de novos sócios e projetos de internacionalizar a marca para países como Estados Unidos e México.

Já a gaúcha Redesul é líder em internet banda larga na região da Serra, com mais de 14 mil clientes. Com sede em Garibaldi, a empresa conta com lojas próprias em municípios estratégicos da Serra.

“A SPR continuará em 2018 buscando a melhoria contínua, acreditando que só a criatividade salva e mantendo o firme propósito de conduzir as marcas para caminhos ousados e vencedores. Por serem inovadoras em seus mercados de atuação, a Segware e a Redesul encontram aderência nessa proposta”, pontua Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

Deixe seu comentário: