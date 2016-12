Funcionários do Departamento de Vida Selvagem do Sri Lanka usaram uma retroescavadeira para ajudar a soltar a um crocodilo de mais de 5 metros e cerca de 1 tonelada que havia sido encontrado preso em um canal do rio Nilwala.

O crocodilo entrou no canal possivelmente em busca de comida após o aumento do nível de água do rio, mas acabou ficando preso. O réptil gigante foi liberado de volta ao rio por agentes de vida selvagem das áreas de Mirissa e Kalawetiya. Assista abaixo ao vídeo:

