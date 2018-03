St. Patrick’s Day com jeitinho brasileiro no Rosário Resto Lounge

No próximo sábado, dia 17, o Rosario Resto Lounge entra no clima e promove uma edição especial do St. Patrick’s Day, mas com um jeitinho bem brasileiro. Ao meio dia, a casa abre com feijoada assinada pelo chef Felipe Acunha e muito chopp verde, com desconto de 50% no caneco, até as 21h.

A programação musical inicia às 15h, com roda de samba do grupo Sem Sentido. Às 17h, quem comanda a festa é a banda Sambary. Entre 19h e 21h, o Dj Felipe Pavão assume as picapes, com muita house music.

A partir das 22h30min, a banda Bloco A apresenta set list com sucessos de artistas como Maluma, J Balvin, Shakira, Luís Fonsi Feat. DY, Anitta, Enrique Iglesias e Ricky Martin. Também fará um medley nostalgia com músicas latinas de outras épocas, como Macarena, e de bandas como Orishas e Santana.

No segundo bloco, o repertório será composto por reggae, rock, pop rock nacional e internacional, com releituras de músicas de Bob Marley, Magic, Charlie Brown Jr., Natiruts, Rael, entre outros, além de composições próprias. Depois, o DJ Residente Marco Fanfa segue na discotecagem até o final da festa.

Ingressos promocionais antecipados por R$ 50,00, à venda no local, pelo site VAMO vamoapp.com/events/2732, no app Promothers e por promotores da casa. Após, 1º lote: R$ 70,00 e 2º lote: R$ 80,00.

O Rosario está localizado na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Programação de 13 a 18 de março:

Terça-feira – Bendita Terça/ Atrações: Sullivan & Matheus (Sertanejo)/DJ Marco Fanfa

Quinta-feira – Projeto Quintas Intenções/ Atração: Joel Carlo (Sertanejo)/ DJ Residente Marco Fanfa.

Sexta-feira – Projeto Pingos de Amor/ Atração: Kadinho Dias (Acústico) + Pagode Numa Boa (Pagode) /DJ Residente Marco Fanfa.

Sábado – St. Patrick’s Day /Atrações: Grupo Sem Sentido (Samba) + Grupo Sambary (Samba) + DJ Felipe Pavão + Bloco A (Músicas latinas e Pop Rock) + DJ Residente Marco Fanfa

Domingo – Sertanejo Magnum Lounge/ Atração: Felipe e Michel (Sertanejo)/ DJ Edgar Branco

