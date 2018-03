St. Patrick’s Day em Porto Alegre acontecerá no Shopping Total

Evento temático que se firmou no calendário de comemorações da capital gaúcha, o St. Patrick’s Day 2018 será celebrado no dia 17 de março (sábado), das 14h às 22h, no Shopping Total. Realizado em 2017, na Rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, o evento se transfere para o 4º Distrito – no local onde, em outubro de 1911, foi inaugurada uma das primeiras fábricas de cerveja do estado.

Organizado por Susana Jung, nome à frente da produtora Tô Na Rua, o maior evento que celebra a data em Porto Alegre irá ocupar o Largo Cultural do Shopping, oferecendo segurança e conforto aos participantes da festa tipicamente irlandesa, que conquistou os porto-alegrenses. A produção espera receber em torno de 15 mil pessoas e tem expectativa de consumo de mais de 10 mil litros de cerveja.

Além de mais de 100 torneiras de chopp artesanal e chopp verde, o evento contará com uma programação especial com shows musicais e DJs. Entre as bandas confirmadas estão Acústicos & Valvulados, Cartolas e Marmota Jazz. A parte gastronômica ficará por conta dos food trucks Maria & Fumaça, Bistrol, Corleone’s e Ice Truck 1934, que prepararam um cardápio especial para data.

Espaços temáticos e atrações vão agitar ainda mais o maior St. Patrick’s Day da cidade: a Caça ao Tesouro com QR Code vai distribuir diversos prêmios; o Espaço Glitter Sympla vai enfeitar todo mundo com as cores da festa; o Estúdio Santa Madre vai riscar a galera com flash tatoos e o Espaço Uber vai ser o ponto ideal para descansar e carregar o celular e as energias. O evento ainda distribuirá chapéus temáticos e cerca de 1.000 canecas para o público.

E após as 22h, a festa continuará no after oficial do St. Patrick’s Day no Art & Tattoo Club (Av. Independência, 936), com algumas cervejarias que participam do evento.

St. Patricks Day – A festa nasceu na Irlanda com o intuito de homenagear a morte de São Patrício, padroeiro da Irlanda, ocorrida no dia 17 de março de 461. O evento rompeu as fronteiras irlandesas e hoje é comemorado em diversos países pelo mundo como Canadá, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Argentina, Japão, Singapura, Rússia, Nova Zelândia e algumas cidades do Brasil. Em toda parte, as pessoas dançam, cantam e bebem “green beer” (cerveja verde).

