St. Trois Porto Alegre comemora cinco anos

Em outubro, a premium leather brand gaúcha St. Trois comemora cinco anos de abertura da flagship da marca em Porto Alegre. Para celebrar com clientes e amigos, Gabriela Trois prepara uma vin d’honneur para a próxima terça-feira, 30/10, a partir das 15h, no local. Para o evento, ela selecionou fotos de campanhas realizadas nesse período para montar uma exposição histórica das coleções e sorteará descontos especiais. Para nova estação, a Coleção SS19, lançada em setembro, traz conceito ousado com peças inspiradas no mood dos anos 1980. Em homenagem aos 60 anos da diva pop Madonna, alguns looks também foram inspirados em fases da musa.

No mercado há seis anos como marca própria, a grife especializada em pelica, python e tecidos nobres, até então produzia private label a grandes empresas nacionais. Gabriela Trois e Janete Trois, modelista, apostam no conceito simple and chic, desenvolvendo peças exclusivas que focam na mulher moderna e versátil, buscando praticidade para quem quer estar bem vestida aos mais diversos compromissos.

Além da Loja em Porto Alegre – R. Cel. Bordini, 1665 – Loja 1-, a marca possui unidades em Gramado – Av. Borges de Medeiros, 2405 – e uma Summer Store em Atlântida, que abre em dezembro para o verão 2019.

Deixe seu comentário: