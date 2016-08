“Star Trek” estreia novo filme em comemoração aos seus 50 anos

Em comemoração aos 50 anos de “Star Trek”, estreia, nesta quinta-feira (1), nos cinemas brasileiros o 13 longa-metragem da franquia desenvolvida por Gene Roddenberry (1921-1990), intitulado “Star Trek: Sem Fronteiras”.

No percurso para cruzar o espaço, personagens criados há meio século por um ex-aviador e ex-policial texano foram aonde nenhum homem jamais esteve. “Star Trek” foi ao ar pela primeira vez na televisão americana em setembro de 1966, dando início a uma jornada de 727 episódios em cinco encarnações de séries de TV, 12 longas-metragens, centenas de livros, quadrinhos e games, e a certeza de ter se posicionado como um dos principais fenômenos da cultura pop, com fôlego para muitos outros universos a serem desbravados.

O filme.



“Sem Fronteiras” é sobre a destruição e a reconstrução da Enterprise. Aborda um admirável mundo novo, uma estação que parece um planeta, criada pelo homem e que o vilão vai tentar destruir. No novo filme, a Enterprise é acionada para uma missão de resgate em um planeta fora dos limites da Federação e termina abatida; os tripulantes, divididos em grupos. O filme retoma um pouco do espírito do produtor e roteirista Gene L. Coon ao deixar a seriedade e os segredos de J. J. Abrams de lado.

“Sem Fronteiras”, que tem música tema de Rihanna, promete encontrar espaço para homenagear Leonard Nimoy, o Spock original, morto no ano passado, e o ator Anton Yelchin (intérprete de Pavel Chekov na nova versão), que sofreu um acidente fatal em junho.

Trama.



Na nova trama, um inimigo misterioso chamado Krall (Idris Elba) colocará o Capitão Kirk (Chris Pine) e a sua equipe à prova com tudo o que a Federação representa. O elenco também é formado por Sofia Boutella, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho, Anton Yelchin e Simon Pegg.

O novo filme começa com a descoberta de um artefato aparentemente inofensivo, mas logo Krall e seus asseclas estão correndo atrás, atacando a Enterprise. O tal artefato potencializa a força de Krall. É um vilão consistente, embora não tão emblemático quanto o sinistro Ricardo Montalbán de “Star Trek – A Ira de Khan”, segundo exemplar da série.

Há agora uma guerreira alienígena que vai ajudar a combater Krall em “Sem Fronteiras”, interpretada por Sofia. E a novidade – o roteiro, com muito humor, é coassinado por Pegg, de outra série, “Missão Impossível”, e que em “Star Trek” faz Montgomery Scott.

Novos tempos.



A série muda para se adaptar aos novos tempos. Enquanto a Disney ainda promete sua primeira princesa gay, um dos rapazes da tripulação não apenas tem um companheiro como ambos têm uma filha. São pais responsáveis.

Impossível imaginar se Roddenberry, o criador de tudo, havia previsto que isso pudesse ocorrer. Pode ser o olhar generoso de Justin Lin. “Velozes e Furiosos 6”, ótimo como ação, já abordava os conflitos familiares. Talvez não seja disparatado pensar que, aos 50 anos, “Star Trek” tem potencial para mais 50.

