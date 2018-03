Starbucks fecha acordo

Starbucks anunciou nessa terça-feira que fechou acordo de licenciamento com a SouthRock, operadora de restaurantes multimarca no Brasil, que passará a ser responsável pelas operações das lojas da rede de cafeterias no país. O valor do negócio não foi revelado. Além do direito exclusivo de operar as lojas da rede de cafeterias, a SouthRock pagará taxa de licenciamento sobre as vendas à Starbucks.