Startup cresce mais de 800% entregando de tudo: do teste de gravidez ao sushi

Comida, livros, temperos, remédios, roupas, perfumes, ração para cachorro, chuveiro, chuteira e bebidas. Esses são só alguns itens que você pode comprar via James Delivery, startup curitibana que surgiu com o objetivo de unir pessoas que têm pouco tempo para comprar as coisas que precisa com outras pessoas que querem ganhar dinheiro comprando e entregando estes bens em minutos. E a ideia não poderia ter nascido em um lugar mais propício: Vale do Silício.

Em uma noite normal nos Estados Unidos, os então estudantes curitibanos Juliano Hauer, Lucas Ceschin, Eduardo Petrelli e Ivo Roveda, que cursavam Finanças e Administração na UC Berkeley Extension, na Califórnia, perceberam que tinham esquecido de comprar sal e pimenta do reino para finalizar o jantar. Como não existia nada para facilitar a missão, tiveram que pedir um táxi para ir ao supermercado mais próximo. “Naquele momento caiu a ficha e pensamos como seria legal ter alguém para comprar aqueles itens e entregar onde nós estivéssemos. Daí a ideia foi amadurecendo. E se eu pudesse pedir delivery de qualquer lugar? E se o delivery não fosse só do restaurante, da pizzaria, do supermercado, mas fosse meu?”, comenta Lucas Cechin.

Pronto, surgia nos Estados Unidos o projeto da primeira startup brasileira focada em entregas especiais. Funcionando no Brasil desde maio de 2016, com início das operações na cidade de Curitiba. Via aplicativo, disponível nas plataformas Android e iOS, os usuários podem comprar tudo o que quiserem, de qualquer empreendimento comercial da cidade. Basta escolher o local, o produto e pedir. Após o pedido finalizado, um entregador (James) vai até a loja, realiza a compra e entrega onde o usuário solicitar.

“Já entregamos tudo o que você pode imaginar, de itens clássicos aos excêntricos: pizza, sanduíches, vinhos, churrasqueira portátil, a terceira temporada de GOT em DVD, Viagra, teste de gravidez, livros e flores são só alguns exemplos. Uma vez, no Natal, entregamos um uniforme completo de time de futebol para uma criança”, conta Eduardo Petrelli. Para rentabilizar o negócio, o James Delivery cobra 10% acima do valor do produto nas compras realizadas. Já os entregadores recebem pela distância percorrida. Para viabilizar toda estrutura, a entrega mínima custa R$ 6,99. Além disso, a empresa acaba de lançar o delivery a R$1,99, categoria onde restaurantes selecionados oferecem o valor da entrega reduzido.

Outro grande diferencial do James Delivery fica por conta das entregas ecologicamente responsáveis. 70% da frota da startup, que conta com 650 entregadores na capital paranaense, é formada por bicicletas. Esses diferenciais têm atraído centenas de jovens que sonham em entrar para a equipe do aplicativo, que conta até com lista de espera. A maior parte dos entrevistados são universitários que fazem entregas como forma de incrementar a renda mensal. “Para a seleção é feito um estudo e são solicitados alguns documentos. Os entregadores também são avaliados em todas as entregas pelos próprios clientes. Isso faz com que tenhamos um serviço muito seguro e de excelência em todas as etapas do processo”, detalha Ivo Roveda.

Expansão

Com um crescimento de 816% em 2017 e consolidado no mercado curitibano, o James Delivery iniciou o seu processo de expansão. Ainda no ano passado, abriu o aplicativo para testes em regiões das cidades de Balneário Camboriú (SC) e São Paulo (SP). Agora, em 2018, pretende fortalecer sua atuação nacional focando em outras grandes cidades.

“Queremos que o Brasil entenda a nossa proposta de valor. Somos um delivery com características bem especiais. Compramos qualquer coisa, de qualquer lugar e entregamos em minutos. Os brasileiros estão acostumados com o tradicional delivery de restaurantes em que o motoboy sempre faz a entrega da mesma coisa. O James consegue entregar qualquer produto que possamos comprar na cidade e entregar de bike, carro ou moto. São tantas possibilidades que o público demora para acreditar que com um único aplicativo é possível fazer tudo isso. Ou seja, depois de muitos estudos de mercado, estamos preparados para espalhar pelo Brasil esse serviço pioneiro e repleto de vantagens”, comenta Juliano Hauer.

Comando de voz

Para não parar no tempo e sempre oferecer as melhores soluções para seus usuários e, principalmente, difundir a acessibilidade, o James Delivery acaba de lançar o “James Voice”, que permite a realização de qualquer pedido via comando de voz. “Somos a primeira empresa do mundo a oferecer delivery por comando de voz, facilitando a vida de pessoas muito atarefadas, que tenham urgência em receber o produto, e principalmente pessoas com dificuldades motoras e visuais”, detalha Lucas.

A startup partiu do princípio de que a forma mais natural das pessoas se comunicarem é pela voz. Foram meses de estudos para implantar o conceito com excelência dentro do aplicativo. “Para tornar o projeto realidade, nosso time desenvolveu tecnologias de ponta, usando muito suor e inteligência artificial, tornando o ato de fazer um pedido tão simples quanto falar no telefone com um amigo. Se antes você gastava alguns minutos, agora é possível fazê-lo em poucos segundos”, completa Lucas. Mais sobre a startup, no site www.jamesdelivery.com.br.

