A RuaDois, startup criada há poucos meses, está começando a operar no Rio Grande do Sul. A ideia é oferecer um aluguel de imóvel com menos burocracias, com facilidade para os clientes, e totalmente digital.

No Rio Grande do Sul a empresa está começando a negociar em parceria com a imobiliária Muck, que tem sede em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Toda negociação é feita pela internet. Os documentos exigidos são RG, CPF e a última fatura paga do cartão de crédito.