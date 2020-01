Acontece Startup gaúcha começa processo de internacionalização

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Foto: Luciane Rocha Martins

Os últimos dois anos têm sido especiais para a startup gaúcha beeIT. Após fechar uma importante parceria com uma gigante multinacional francesa em 2018, para desenvolver softwares para a área da saúde, iniciou um processo de crescimento exponencial.

Em 2019, recebeu o selo de empresa graduada pelo Centro de Empreendimento em Informática – CEI, da UFRGS, e deixou o Centro de Incubação da universidade para se instalar em três amplas salas na Rua Campos Sales com a Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre.

Com o objetivo de expandir a atuação na América Latina, iniciou o processo de internacionalização. Recentemente, inaugurou uma filial em Santiago, no Chile, onde já conta com soluções em sete hospitais e prevê, para o primeiro semestre de 2020, a implantação de outros produtos em mais 13. Ainda em Janeiro, vai ampliar a performance no mercado da Colômbia de um hospital para cinco.

No Brasil, em dezembro de 2019, inaugurou o espaço “beeIT Ville”, em Joinville, Santa Catarina. O local servirá também como coworking inteligente para profissionais da área da saúde. Segundo um dos sócios, Sandro Pinheiro, além de ser uma base da empresa, o objetivo é reunir lá pessoas do mesmo ramo para networking. “Aqui no RS participamos do Cluster da Saúde. A nossa ideia é, com o tempo, criar um lá também”.

Consolidada no mercado como uma especialista no desenvolvimento de inteligência artificial para a área da saúde, entre as soluções de tecnologia mais conhecidas criada pela beeIT estão: Leithos – software de gestão de higienização de leitos hospitalares, Salus – software inovador no segmento de Acolhimento, Triagem e Classificação de Risco para centros de pronto atendimento de urgência e emergência, Prontho – software de armazenamento com certificado digital de prontuários médicos completos, exames, laudos e imagens.

Atualmente, a beeIT está presente com suas soluções e produtos em mais de 40 hospitais no Brasil e no exterior, sendo que, destes, quatro aparecem no ranking dos Melhores Hospitais da América Latina: Clinica Alemana (CH) – 2º lugar; Hospital Infantil Sabará (SP) – 21º lugar, Hospital 9 de Julho (SP) – 37º lugar e Hospital Brasília (DF) – 47º lugar. Em janeiro, esse número aumenta para seis, com a entrada no Hospital de Méderi – 32º lugar e Clínica Marly – 50º lugar, ambos na Colômbia.

