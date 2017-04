Startup gaÃºcha recebe investimento de fundo paulista

A AEGRO, empresa de tecnologia para a gestão agrária, recebeu na semana passada um aporte do Fundo de Inovação Paulista e, agora, faz parte do portfólio da SP Ventures. O Fundo tem patrimônio de R$ 105 milhões, sendo líder do setor no Brasil e um dos dez maiores do mundo. Seus investimentos variam de R$ 2 a 6 milhões por companhia.

A partir do desenvolvimento de uma solução na nuvem para a gestão agrária, a AEGRO facilita a administração de fazendas e oferece suporte a produtores e consultores agrônomos. O sistema tem apps gratuitos para celular e tablete nas versões iOS e Android, através dos quais o usuário pode fazer a gerência de toda a parte operacional do manejo.

O software é voltado especialmente à produção de grãos, mas há usuários ansiosos para usufruir dos benefícios e já o utilizam para fruticultura, cafeicultura, produção de cana, pastagem, bucha vegetal e até piscicultura. Um sistema completo na nuvem está disponível para assinantes, o qual, além das funcionalidades, fornece indicadores e relatórios detalhados.

A AEGRO foi fundada em outubro de 2014, é incubada no Centro de Empreendimentos em Informática (CEI) do Instituto de Informática da UFRGS desde maio de 2015 e integra o portfolio da Wow Aceleradora desde maio de 2016. Hoje, o sistema conta com mais de 800 usuários ativos, com um total de 260 mil hectares cadastrados. A empresa nasceu da demanda de um consultor agrônomo com 30 anos de experiência no ramo, que fazia controle da safra com base em planilhas Excel, mas percebeu que um sistema específico para a gestão agrária seria o caminho para economizar tempo e recursos.

