Startup idealiza cabines de descanso para motoristas em rodovias

De 14 a 18 de outubro, as cabines de descanso para motoristas instaladas nas rodovias brasileiras serão apresentadas na Fenatran em São Paulo, no espaço da startup idealizadora do projeto, a SleepBoll. Esta é a vigésima segunda edição do Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga.

De acordo com o CEO da SleepBoll, Luciano Paixão, o objetivo é expor a solução integrada ao setor, de economia compartilhada que favorece por inovação e tecnologia tanto investidores como a sociedade em geral. A expectativa é receber mais de 60 mil visitantes no exemplar do pequeno quarto destinado aos motoristas do Brasil e ao cumprimento da Lei dos Caminhoneiros.

A implantação das cabines de descanso para motoristas nas rodovias do Brasil é uma realidade a ser financiada pela iniciativa privada do setor petroquímico, seguradoras, transportadoras e grandes indústrias que serão beneficiadas pelo projeto. De acordo com estudos da SleepBoll, são necessárias quinhentas mil unidades para atender a demanda nacional tanto para os caminhoneiros como para viajantes a trabalho em geral.

“Além de desenvolver os pequenos dormitórios, visando eficiência, desenvolvemos algoritmo de inteligência artificial para dobrar a produtividade e a rentabilidade por veículo de longa distância através de hot seat, que é o revezamento de motoristas no tempo e local certo de parada técnica para reabastecimento”, diz Luciano Paixão.

Enquanto o caminhão prossegue o seu itinerário intermitentemente, o sistema é interconectado por meio de API (interface de programação de aplicações) com as gerenciadoras de riscos responsáveis, evitando o desperdício e ineficiência com a ociosidade de veículos que chega ao montante de 700 mil reais parados servindo de alojamento e aumentando o risco de assaltos – “o que é inconcebível em pleno Século XXI”, completa. “Isso, fora o custo médio anual de 250 mil reais com o tempo de parada por veiculo de longas distâncias, causando um impacto econômico em efeito cascata superior a 20 bilhões de reais ao ano para os autônomos, transportadoras, indústrias e consumidores”, observa Luciano.

O CEO da SleepBoll lembra que nos últimos 20 anos foram 400 mil vidas perdidas nas estradas. “No mesmo período, mais de duas milhões de pessoas ficaram incapacitadas em acidentes de trânsito”, diz.

O Brasil ocupa o 4° lugar no ranking mundial no número de vitimas no trânsito: a fadiga e o sono são responsáveis por 40% das vitimas, segundo a OMS – ONU (Organização Mundial da Saúde). Por esse motivo, a Federação assinou protocolo da Agenda 2030 da ONU, cuja a meta é a redução de 50% da violência no trânsito que, mundialmente, registra 3700 mortes de pessoas por dia. Quanto ao beneficio para os postos que já possuam 20 cabines instaladas, há incremento ao faturamento do estabelecimento de sete milhões de reais ao ano, devido ao fluxo recorrente dos frotistas e ao consumo anual de combustível global de 14 bilhões de litros de combustível.

“Há quatro anos da implementação da Lei dos Caminhoneiros, uma sequência de alterações relacionadas à jornada de trabalho do motorista profissional foi implementada visando o avanço e a segurança do setor. A solução da SleepBoll para o segmento é a instalação do projeto IOT-B2B nos postos de combustíveis e pedágios nas rodovias brasileiras. São cabines de dormir no formato modular, com climatização e automação embarcados, podendo ser reservada online ou locada diretamente no local ao valor de 12 reais a hora. Elas estão em conformidade com o Plano Gerenciamento de Riscos (PGR)”, explica.

A solução da SleepBoll como plataforma de economia compartilhada é promover benefícios para os caminhoneiros quanto à qualidade de vida, prevenção de acidentes e descanso em cabine climatizada, todos direitos do trabalhador. Evita-se, assim problemas relacionados à saúde ocupacional como estresse, depressão, saúde intelectual e física.

Cabines de descanso para motoristas são apresentados na Fenatran

Startup SleepBoll lembra que 20 bilhões é o impacto econômico pela ineficiência e ociosidade de caminhões parados em atendimento a Lei do Caminhoneiro

Luciano Paixão é palestrante, empresário, pesquisador, inovador corporativo e CEO da SleepBoll. Tem 25 anos de experiência no mercado corporativo, focando em processos sustentáveis e no capitalismo de alianças por projetos de economia colaborativa.

