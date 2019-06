Startup lança o primeiro chatbot jurídico desenvolvido no Brasil

O avanço da tecnologia para soluções do dia a dia tem atingido todos os mercados. Não é diferente no mercado jurídico do país. Uma startup brasileira desenvolveu o primeiro chatbot, ou seja um programa de computador que visa uma interação mais próxima da humana, para tratar de assuntos jurídicos.

A Juristec+, empresa criada em 2017, ganhou destaque ao utilizar scripts de automação, algorítimos preditivos e inteligência artificial para criar estas soluções através do chatbot de atendimento. Esse projeto rendeu para empresa o prêmio internacional de inovação da Nestlé, o Neslawards.

Batizado de YUKI (Your Useful Knowledge Interface), o chatbot foi desenvolvido por uma matemáticos, estatísticos, programadores, linguistas, advogados e cientistas de dados. A ideia é que o sistema auxilie advogados a não perder tanto tempo com atividades tão operacionais, e possa se concentrar em questões mais sistemáticas e que necessitam um olhar mais cuidadoso em um atendimento.

