Startup recolherá garrafas PET na Expointer para construção de silos

Destaque dos últimos anos em inovação durante a Expointer, a Startup gaúcha Silo Verde, sediada no Tecnosinos, em São Leopoldo (RS), desenvolve pelo segundo ano seguido uma campanha de sustentabilidade realmente aplicada durante a feira. No Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), foram colocados pontos de coleta distribuídos em locais estratégicos da feira, que irão receber, garrafas PET produzidas pelos visitantes do evento. Os visitantes que vierem à feira neste final de semana poderão colaborar com a ação.

Os Ecopontos, fabricados de cartonados, também são novidade, e terão a destinação correta após o final do evento em Esteio. Os equipamentos confeccionados com estes resíduos serão comercializados com descontos únicos durante a própria feira. “Os resíduos gerados no evento serão aplicados na produção de lotes especiais de silos, beneficiando os produtores”, observa o diretor da empresa, Manolo Machado.

Em parceria com o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Rio Grande do Sul (Sulpetro), também será lançada uma ação para disponibilizar estes pontos de coleta em diversos postos de combustíveis de diversas bandeiras, com o objetivo de gerar uma campanha de conscientização comunitária, integrando a sociedade à ação. Além disto, a Silo Verde também pretende estender esta iniciativa para as universidades e escolas. “Entendemos que a partir do momento que a sociedade toma conhecimento real dos benefícios que ela está gerando para o produtor rural e para o meio ambiente, as ações se tornam mais consistentes”, salienta o diretor Comercial e de Marketing da empresa, Maurício Bruno.

Já o presidente do Sulpetro, Adão Oliveira, afirma que a iniciativa conjunta reforça o compromisso da entidade, que representa os postos de abastecimento e são pontos de referência e de prestação de serviços para a comunidade. “Por estarem em locais estratégicos e de grande visibilidade e circulação de pessoas, as revendas de combustíveis poderão auxiliar nesta ação de caráter social e sustentável”, comenta.

Na Expointer do ano passado foram recolhidas mais de 7 mil garrafas PET durante o evento, o que proporcionou a construção de dois silos. A Silo Verde é uma empresa que atua diretamente em dois dos principais segmentos da economia, a agropecuária e o meio ambiente. Na agricultura e pecuária, possibilita aumento da rentabilidade, qualidade de vida e praticidade no trabalho do campo, reduzindo o desperdício de alimentos e prejuízos econômicos. Já no segmento ambiental, gera grande impacto e benefícios ao utilizar como matéria prima para a construção dos silos para armazenagem de grãos e ração, toneladas de garrafas PET que se tornariam resíduos poluidores do meio ambiente. Entre os postos que receberão os Ecopontos três ficam em Porto Alegre. Os pontos de coleta das garrafas Pets também estarão em São Leopoldo e Cachoeirinha.