Startups participantes da Gramado Summit recebem mais de 2 milhões em aporte

A Gramado Summit, realizada entre 10 e 12 de agosto, segue dando frutos para as startups expositoras. O objetivo do evento foi alcançado: após conversas e negociações, os investidores convidados realizaram investimentos nos projetos de seu interesse que foram apresentados.

Ao todo, foram 72 projetos e 50 investidores. Um dos destaques ficou para a participação da SuperJobs Ventures, que realizou aporte em cinco startups. Além da competição entre os participantes, realizado pela empresa paulista e que proporcionou aporte de R$ 50 mil na Jober e no Pinmyspot, a Venture aportou valores nos projetos Supercâmbio, Vibbra e Zaply.

“Nós gostamos de analisar alguns pontos que para nós são super importantes: a ideia e o impacto positivo no mundo. Depois disto, o modelo de negócios. Tem que ser possível escalar exponencialmente. O mais importante disso tudo é o gestor e o time. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho”, comenta o CEO da empresa, Marcos Botelho.

Mais do que alavancar negócios, a proposta do evento é mudar vidas através da seleção de soluções para os problemas enfrentado pelas pessoas diariamente. “A Gramado Summit foi para nós uma incrível surpresa. É o único evento em que CEO está envolvido em todas as instâncias. Sentimos as startups engajadas, o que não se vê em todo lugar. É o mais próximo de todos os eventos que vemos fora do país. Vai ser uma honra participar em 2018 de novo, com nossas startups. Se o primeiro ano foi incrível, o segundo tende a ser ainda mais”, completou Botelho.

Os investimentos realizados pelos investidores na Gramado Summit se dividiram em smart money e aporte direto. Isso significa que, além dos valores recebidos, as empresas receberam mentoria e serviços para melhor estruturar e alavancar seus negócios. A média de porcentagem obtida em cada um dos aportes foi de 10%.

Para 2018, a Gramado Summit já abriu seu processo de seleção para startups Alpha. Nesta modalidade, os projetos recebem mais de 80% de desconto para expor no evento e tem a possibilidade de dialogar com mais de 80 investidores convidados. Cerca de 150 empresas com projetos inovadores, disruptivos e escaláveis devem fazer parte da segunda edição. Para participar, basta se cadastrar em www.gramadosummit.com.

Aportes em negociações

Investidores e startups da Gramado Summit seguem em negociação mesmo três meses após o evento. As gaúchas Piipee (campeã nacional do Sebrae Like a Boss) e QQCusta são duas das empresas na mira dos investidores. “A Gramado Summit foi e é muito importante para nós. Um networking fantástico com investidores de todo o país. Nosso estande foi muito visitado e as negociações iniciaram na feira mesmo. Muitos investidores interessados e cifras de alto valor já sendo negociadas. O cashback de empresas e indústrias fazem do nosso app inovador”, comenta Jota Oliveira, CEO da QQcusta.

Investimento garantido em 2018

Em 2018, a Batalha de Startups, promovida pela Gramado Summit e a Superjobs premiará a vencedora com um aporte de R$ 100 mil. As demais participantes da competição que se destacarem receberão prêmios como mentoria e vale prototipagem. Neste ano, 10 projetos foram apresentados no palco de conteúdo do evento na disputa para receber R$ 50 mil. Para participar, é necessário ser expositora do evento.

