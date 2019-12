Acontece Steakhouse Pobre Juan abre suas portas no Baixo Barra. Esta é a 13ª operação da rede, presente nas principais capitais brasileiras

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

O local encanta desde a chegada. Amplo, com capacidade para atender a 180 clientes, conta com vários ambientes, onde o rústico e o moderno interagem, com imenso bom gosto Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O BarraShoppingSul acaba de inaugurar uma nova área, denominada Baixo Barra, destinada exclusivamente à gastronomia, com um mix variado de estabelecimentos, a fim de atender a todos os perfis de público. Um deles é o Pobre Juan. O local encanta desde a chegada. Amplo, com capacidade para atender a 180 clientes, conta com vários ambientes, onde o rústico e o moderno interagem, com imenso bom gosto, atraindo curiosos e apreciadores de um bom corte de carne e acompanhamentos ao estilo sulista, primando ainda pela excelência em atendimento e serviços.

A steak house tem seu berço no centro do país. Os sócios-proprietários são Luiz Marsaioli, Rafael Valdivia e Cristiano Melles. Natural de Minas Gerais, Cristiano Melles, que esteve em Porto Alegre na última semana, conta que, atualmente, mora em São Paulo, gerindo a empresa que já conta com outras 12 operações. A de Porto Alegre é a 13ª, mas outras virão.

Com inquietude, o sócio-proprietário conta que tudo começou com uma brincadeira de amigos em sua terra natal, abrindo uma primeira unidade com objetivo de oferecer aos consumidores cortes de carnes especiais, preparadas na grelha. O acerto na proposta foi o empurrão para impulsionar a expansão da rede, que não para de crescer.

No Baixo Barra, a casa permanecerá de portas abertas para almoços e jantares, servindo também ao meio-dia almoço executivo. Como diferencial, a música ao vivo ganha destaque para maior descontração dos clientes. “Antes de abrir o Pobre Juan, pesquisamos o mercado gaúcho e vimos que faltava uma casa com o nosso perfil”, aponta Cristiano, reiterando que este foi o principal motivo que levou o Grupo a investir em solo gaúcho. “A ideia passa por abrir outras operações no Sul”.

No momento, o Pobre Juan conta com 600 funcionários, espalhados pelas suas unidades, presentes em São Paulo, Curitiba, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre. O investimento na casa foi na ordem de cinco milhões de reais, com previsão de retorno a médio prazo. Como administrar a rede em diferentes mercados? Entusiasmado, Cristiano revela que o segredo está na escolha da equipe, treinando e fidelizando colaboradores, sob um guarda-chuva que passa pela excelência no bem servir, sob o pano de fundo de produtos de qualidade e ambientes diferenciados.

(Clarice Ledur)

