Stevie Wonder anuncia pausa na carreira para passar por um transplante

O cantor Stevie Wonder, de 69 anos, anunciou durante o seu último show que pretende fazer as últimas apresentações antes de parar. Ele terá de ser submetido a um transplante de rim. Porém, garante estar bem. O procedimento deverá ser feito em setembro.

Wonder disse que já há um doador, o que fez com que o público que estava em sua apresentação em Londres, na Inglaterra, passasse do espanto para o alívio e aplausos. A cena foi filmada e publicada nas redes sociais. O cantor já foi alvo de boatos esse ano por conta de sua saúde. Porém, o próprio garantiu que todos podem confiar na palavra dele. “Estou bem”, disse mais de uma vez.

O músico, que venceu mais prêmios do Grammy do que qualquer outro artista e cujos hits incluem “Superstitious”, “I Just Called to Say I Love You” e “Isn’t She Lovely”, não revelou o que está por trás da necessidade de fazer um transplante.

História

Um dos maiores músicos da contemporaneidade, iniciou a carreira muito cedo. Assinou contrato com a Tamla Records, selo da Motown Records aos onze anos e continua com a mesma até hoje. Gravou mais de trinta sucessos que alcançaram o top ten e ganhou vinte e cinco Grammy Awards, o maior número já ganho por um artista masculino na história .Ao nascer foi-lhe dado o nome Stevland Hardaway Judkins, depois alterado para Stevland Hardaway Morris, já adulto.

Stevie Wonder é o terceiro dos seis filhos de Calvin Judkins e Lula Mae Hardaway. Devido ao nascimento prematuro, em seis semanas os vasos sanguíneos da parte de trás de seus olhos ainda não tinham chegado na parte frontal e seu crescimento abortado causou o descolamento das retinas. O termo médico para esta condição é retinopatia da prematuridade, e ela pode ter sido agravada pelo oxigênio bombeado para sua incubadora, mas não foi a principal causa de cegueira.

Quando Stevie Wonder tinha quatro anos, sua mãe deixou seu pai e se mudou com seus filhos para Detroit. Voltou a ter o nome de solteira, Lula Hardaway e mais tarde mudou o sobrenome de seus filhos para Morris. Morris permanece como o nome legal de Stevie Wonder desde então. Começou a tocar instrumentos muito cedo, incluindo piano, gaita, bateria e baixo. Durante sua infância foi ativo em um coral de igreja.

Dave Mustaine

Dave Mustaine, vocalista da banda de metal Megadeth, revelou no mês passado que foi diagnosticado com câncer na garganta. O músico também anunciou o cancelamento de alguns shows em decorrência do tratamento. O Megadeth é uma das atrações do palco mundo do Rock in Rio no dia 4 de outubro. A organização do festival ainda não sabe se o show será mantido.

“É claramente algo a ser respeitado e enfrentado – mas já enfrentei obstáculos antes. Estou trabalhando de perto com meus médicos e mapeamos um plano de tratamento que eles acham que tem uma taxa de sucesso de 90%. O tratamento já começou”, disse Mustaine em comunicado.

“Infelizmente, isso requer que cancelemos a maioria dos shows deste ano. O Megacruise 2019 vai acontecer, e a banda fará parte de alguma forma. Todas as informações atualizadas estarão em megadeth.com conforme o entendermos. O Megadeth estará de volta à estrada o mais rápido possível”.

