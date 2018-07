O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a participação da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) em uma reunião da Executiva Nacional do PTB nesta quarta-feira (18). Investigada dentro da Operação Registro Espúrio, o STF havia imposto restrições à parlamentar, como a proibição de manter contato com outros investigados no caso.

