A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) mandou nesta terça (28) soltar o ex-diretor de Engenharia da Dersa Pedro da Silva e impôs medidas cautelares. Alvo da Lava-Jato em São Paulo, Pedro da Silva não poderá deixar o País nem ter contato com outros investigados. Ele foi preso em junho na Operação Pedra no Caminho, que apurou desvios na construção de trecho do Rodoanel, em São Paulo.